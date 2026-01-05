La victoire écrasante de La Rochelle hier soir à domicile face à Toulon. Les Maritimes ont pulvérisé les Varois, lors de cette 14e journée de Top 14, marquant le 10e anniversaire des rencontres à guichets fermés au stade Marcel-Deflandre. Le score : 66 à 0, avec le point de bonus offensif. Une belle opération après un revers cuisant une semaine plus tôt à Toulouse. De quoi rassurer les Jaune et Noir qui font une belle remontée dans le classement, passant de la 10e à la 7e place, avant le retour en Champions cup samedi prochain à Dublin face au Leinster.