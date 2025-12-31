Les sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime sont intervenus hier matin à Châtelaillon-Plage pour un incendie survenu dans un appartement du 2e et dernier étage d’un immeuble d’habitation. L’alerte a été donnée vers 7h30. Le feu a été éteint au moyen d’une lance. Deux hommes de 31 et 87 ans ont été intoxiqués par les fumées. Ils ont été transportés au centre hospitalier de La Rochelle. La gendarmerie s’est rendue sur place. Une enquête a été ouverte. Un fauteuil roulant électrique serait en cause.