2026, année de hausse pour la redevance des ordures ménagères dans le Bassin de Marennes. À partir du 1er janvier, le tarif va légèrement augmenter de 5%. Cela équivaut à 7 euros de plus par an pour un foyer composé de deux personnes. Une mesure nécessaire pour compenser la hausse des coûts de traitement des déchets. Votée mi-décembre par la Communauté de communes, elle s’inscrit dans le cadre de la réforme des déchets ménagers.

Trois nouveautés entreront en vigueur à partir de 2026, et plus précisément dès le mois de mars prochain : l’utilisation de bacs jaunes à la place des sacs pour faciliter le tri ; la mise en commun et en vrac des papiers et des emballages recyclables dans ces bacs jaunes ; et le passage à une collecte des ordures ménagères toutes les deux semaines, afin de rationaliser le service en le rapprochant de son utilisation réelle, puisque, jusqu’ici, seul 1 foyer sur 5 présente son bac le jour de la collecte. À noter que les bacs jaunes seront collectés chaque semaine.

Afin d’anticiper ces changements d’habitude, les nouveaux calendriers de collecte sont distribués dans les boîtes aux lettres de chaque foyer entre cette fin du mois de décembre et janvier dans 5 communes, et début février à Marennes-Hiers-Brouage. Également téléchargeables sur le site internet de la Communauté de Communes du Bassin de Marennes, ils entreront donc en vigueur à partir de mars 2026. Inutile de sortir les bacs jaunes avant : ils ne seront pas collectés.

Pour les foyers qui ne peuvent être équipés de bacs jaunes, des points d’apport volontaire seront installés en cours d’année. En attendant : les usagers doivent continuer d’utiliser les sacs.