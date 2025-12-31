Le Plan Grand froid déclenché en Charente-Maritime. Face à la vague de froid qui sévit actuellement en France, et dans le département, avec des températures ressenties pouvant aller de -6 à -9° la nuit, le préfet Brice Blondel a décidé hier d’activer ce dispositif qui prévoit un certain nombre de mesures en faveur des populations précaires, sans domicile ou isolées. Des places d’hébergement d’urgence supplémentaires et des mesures de mise à l’abri sont mises en place depuis hier soir jusqu’à lundi matin. Les maraudes à La Rochelle, Rochefort, Saintes, Royan et Saint-Jean-d’Angély sont renforcées.