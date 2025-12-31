Le Comité des fêtes de Surgères se met sur son 31. À l’occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre, l’association organise ce soir un repas dansant exceptionnel à la salle du Castel-Park, avec surprises, cotillons et menu raffiné. Cela fait une dizaine d’années maintenant que les organisateurs mettent les petits plats dans les grands, et la barre toujours plus haut pour satisfaire les convives, comme le souligne la présidente Anne-Marie Marc que nous avons rencontrée hier matin en pleins préparatifs :

Ce que nous confirment Jean-Michel et Éliane, tous deux bénévoles au Comité des fêtes de Surgères :

Et le succès du Réveillon de la Saint-Sylvestre du Comité des fêtes de Surgères ne se dément pas. L’évènement affiche complet depuis un mois et demi. 251 participants sont attendus.