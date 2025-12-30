L’accueil aux urgences régulé cette semaine à Saint-Jean-d’Angély. Dans un contexte de forte tension hospitalière, et en raison de l’absence de renfort médical, la direction du centre hospitalier a décidé de mettre en place dès demain matin une régulation de l’accès aux urgences. La mesure se prolongera vendredi, samedi et dimanche. Il faudra au préalable contacter le Centre 15 qui orientera les patients vers des services adaptés.

Dans un contexte de forte tension hospitalière, et en raison de l’absence de renfort médical malgré les efforts de recrutement, l’accueil aux urgences du centre hospitalier de Saint-Jean-d’Angély sera régulé ce mercredi 31 décembre, de 08h30 à 18h30, puis du vendredi 2 janvier à 08h30 au samedi 3 janvier à 08h30, et du samedi 3 à 18h30 au dimanche 4 janvier à 08h30. Cette décision, prise à titre préventif, vise à garantir la sécurité et la qualité de prise en charge des patients qui sont actuellement hospitalisés au sein de l’établissement. Pendant ces périodes, les personnes nécessitant des soins urgents sont invitées à composer le 15, qui les orientera vers une structure adaptée. Dans un communiqué, la direction du centre hospitalier de Saint-Jean-d’Angély tient à remercier la population pour sa compréhension et son soutien face à cette situation exceptionnelle, qui mobilise l’ensemble des équipes afin de préserver la continuité des soins.