

À Royan et Saint-Georges-de-Didonne, l’association Les Poules mouillées invite à prendre un dernier et un premier bain de mer de l’année. Pour célébrer la fin 2025 et le début 2026, elle organise ce mercredi 31 décembre et jeudi 1er janvier deux bains publics, afin de célébrer le passage au Nouvel an, dans une eau à 10°. L’occasion de tester les bienfaits de l’eau froide et une pratique qui fait des émules, comme le souligne Marie Veronneau, vice-présidente et cofondatrice de l’association créée il y a pratiquement un an :

Marie Veronneau qui nous en dit plus sur les évènements de demain et jeudi :

C’est gratuit et ouvert à tous. Vous pouvez contacter l’association au 06 15 26 49 91 ou via les réseaux sociaux.