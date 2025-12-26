Prudence en centre-ville de Marennes. La rue Henri-Dunant vient de passer en zone 30. La vitesse maximale autorisée est désormais limitée à 30 km/h au lieu de 50. Cette nouvelle mesure vise à réduire l’allure des véhicules sur un axe très fréquenté aux abords du collège, notamment par les piétons, les véhicules aux heures d’entrée et de sortie des élèves, ainsi que par les bus scolaires. Et toujours pour plus de sécurité, le stationnement est désormais interdit sur l’ensemble de la rue. La signalisation, installée sur place, est déjà en service. Un arrêté municipal a été pris.