Le jeune homme de 22 ans porté disparu à Lorignac, au sud de la Charente-Maritime, a été retrouvé sain et sauf. C’est une patrouille de la gendarmerie qui l’a récupéré mercredi soir dans une commune proche, à Mirambeau, après avoir contacté son frère. Il avait rebranché sa tablette, et découvert qu’il était recherché. Pour rappel, le jeune homme avait quitté le domicile familial dans la nuit de dimanche à lundi, sans son téléphone. D’importants moyens avaient été engagés pour le retrouver. Un appel à témoins avait été lancé.