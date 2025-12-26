La fin de l’année approche, et avec elle un rendez-vous devenu incontournable depuis plus de dix ans en Charente-Maritime : la Baignade des Banquisards revient ce dimanche plage du Casino à Châtelaillon-Plage. Un dernier bain de mer avant le passage au Nouvel an. L’évènement, qui ne cesse d’attirer du monde, va battre un nouveau record de participation cette année, comme le souligne Jean-Chrisophe Mercorelli, directeur de la station balnéaire de Châtelaillon-Plage :

Alors, tous en slip pour un ultime plongeon dans une eau à 8°, et pour la bonne cause puisque l'évènement se fait au profit de l'association Les Blouses roses qui intervient auprès des enfants hospitalisés et des personnes âgées en Ehpad.