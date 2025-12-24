L'INFO LOCALE EN CONTINU

Le renvoi devant la cour d’assises confirmé pour les cinq suspects mis en cause dans le double meurtre de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat, ce jeune couple victime d’un assassinat à Prahecq, dans les Deux-Sèvres, fin novembre 2022. En septembre dernier, deux des mis en examen avaient contesté leur renvoi, mais leurs requêtes a été rejetée hier par la cour d’appel de Poitiers, les déclarant irrecevables. Cette décision confirme l’ordonnance de mise en accusation. Les familles des victimes espèrent un procès à l’automne 2026. Quatre des cinq accusés encourent la réclusion criminelle à perpétuité.