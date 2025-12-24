Le renvoi devant la cour d’assises confirmé pour les cinq suspects mis en cause dans le double meurtre de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat, ce jeune couple victime d’un assassinat à Prahecq, dans les Deux-Sèvres, fin novembre 2022. En septembre dernier, deux des mis en examen avaient contesté leur renvoi, mais leurs requêtes a été rejetée hier par la cour d’appel de Poitiers, les déclarant irrecevables. Cette décision confirme l’ordonnance de mise en accusation. Les familles des victimes espèrent un procès à l’automne 2026. Quatre des cinq accusés encourent la réclusion criminelle à perpétuité.