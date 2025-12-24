Alerte à la vague de froid en Charente-Maritime. Le département n’est pas en vigilance, mais Météo France annonce, pour les prochains jours, une période de forte baisse des températures ressenties, prenant en compte l’effet du vent, pouvant aller de –5 à –8° la nuit. Elles seront à peine positives en journée. Cette vague de froid peut présenter un danger pour la santé des populations précaires, sans domiciles ou isolées, du fait de leurs conditions de vie ou de travail. Des mesures sont mises en place dès ce soir jusqu’à lundi matin minimum.

Au regard de la situation météorologique en Charente-Maritime, le préfet du département Brice Blondel appelle chacun à la plus grande vigilance. En lien étroit avec les acteurs associatifs de la veille sociale, des mesures de mise à l’abri des plus vulnérables ont été prises. Cela passe par l’ouverture de places d’hébergement d’urgence supplémentaires, en complément des 230 ouvertes à l’année. + 25 places à la salle de La Mahut à La Rochelle. L’ouverture de l’Accueil de jour en matinée, et toute la journée ce vendredi. 7 places en accueil de nuit à Saintes, et 3 à Saint-Jean-d’Angély. Et puis, des chambres d’hôtel sont mobilisables en fonction des besoins.

À noter que les maraudes du Samu social sont renforcées à La Rochelle, avec une mobilisation 7 jours sur 7. D’autres sont mises en place jusqu’à ce dimanche sur Rochefort, Saintes et Saint-Jean-d’Angély.

Enfin, et pour rappel, afin de signaler toute personne en difficulté, il faut composer le 115.