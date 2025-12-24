

La gendarmerie de la Charente-Maritime a lancé un appel à témoins hier, après la disparition d’un jeune homme de 22 ans. Jan Vanlerverghe a quitté le domicile familial de Lorignac, au sud du département, dans la nuit de dimanche à lundi, vers 3h15. Il est parti sans son téléphone. D’importants moyens ont été engagés pour le retrouver, notamment un hélicoptère et une équipe cynophile, en vain. Voici son signalement : cheveux longs noirs, un bouc, les yeux marron-verts, 1,75m. Le jeune homme, de corpulence normale, était vêtu tout en noir quand il est parti, et portait des chaussures de modèle TN. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le 05 46 49 60 71.