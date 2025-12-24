La lutte contre la Dermatose nodulaire contagieuse bovine s’intensifie en Charente-Maritime. Hier, très tôt dans la matinée, la gendarmerie et des agents de la Direction départementale de protection des populations ont effectué un contrôle de transport d’animaux à proximité de l’abattoir de Surgères. Un contrôle préventif, « conformément aux instructions gouvernementales », indique la préfecture sur les réseaux sociaux. Objectif : endiguer la maladie, garantir la sécurité sanitaire des élevages et vérifier que les bovins ne proviennent pas d’une zone contaminée. Le département n’est pour l’instant concerné par aucun phénomène de contamination. D’autres opérations de ce type seront prochainement menées.