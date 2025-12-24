Les écologistes de Charente-Maritime verts de rage après le coup d’envoi ce lundi du chantier d’abattage de 129 arbres et d’écimage de 400 autres dans le bois de la Faucherie à La Rochelle. Une catastrophe écologique pour les défenseurs de l’environnement, qui s’opposent à ces travaux de mise en conformité dans un bois classé, avec des espèces protégées, afin de garantir la sécurité des vols à l’aéroport de La Rochelle-île de Ré. Travaux qui doivent être réalisés avant le 31 décembre, sans quoi les avions moyens porteurs ne pourront plus décoller ni atterrir sur le tarmac rochelais. On écoute la colère de Katia Bourdin, conseillère régionale écologiste Nouvelle-Aquitaine en Charente-Maritime :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/k-bourdin-faucherie-1.mp3 Pour Katia Bourdin, l’argument économique et les enjeux pour le territoire ne tiennent pas :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/k-bourdin-faucherie-2.mp3 Katia Bourdin qui appelle à l’arrêt immédiat des travaux.