Pour des idées de cadeaux de dernière minute et des produits de fête, en cette veille de Noël, rendez-vous au Comptoir local à Surgères. L’espace boutique, géré par l’Office de tourisme Aunis Marais Poitevin, propose pendant ces fêtes de fin d’année des produits locaux et artisanaux à offrir et à déguster. Visite guidée et petit aperçu avec Laëtitia Marmin qui nous accueille sur place :

Laissez-vous tenter donc, c’est le conseil de Laëtitia Marmin du Comptoir local de Surgères. Rendez-vous en centre-ville, rue Bersot.