Elles seront les reines de votre table de réveillon de Noël demain soir. Les huîtres de Charente-Maritime sont particulièrement prisées pendant les fêtes de fin d’année. À tel point que les vols sont d’ordinaire légion à cette période. Mais cette année, le phénomène semble se raréfier. Il faut dire que les forces de l’ordre veillent au grain, et les dispositifs de surveillance des parcs ostréicoles sont renforcés. Les motards de l’Escadron départemental de contrôle des flux ont mené plusieurs patrouilles ces derniers jours. Leur présence sur le terrain permet d’assurer la sécurité des exploitations, de prévenir les vols et de renforcer la vigilance dans ces zones sensibles. L’enjeu est important. Les fêtes de fin d’année représentent environ 50% du chiffre annuel des producteurs.