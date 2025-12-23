Municipales 2026 : Pascale Gris dévoile sa liste « Surgères avec vous ». Une liste complète et renouvelée aux deux tiers pour la candidate de la majorité divers droite sortante. 11 membres de son camp repartent sur 24. Avec une moyenne d’âge de 53 ans, ses 29 colistiers âgés de 20 à 72 ans sont représentatifs de la population surgérienne et déjà très impliqués localement, selon Pascale Gris qui reconnaît avoir eu un peu de mal à boucler sa liste :

Pascale Gris qui présentera sa liste lors d’une rencontre publique le 5 février, à 19h, à la salle du Lavoir, avant une réunion publique le 2 mars, même heure, même lieu, au cours de laquelle elle détaillera son programme. Un programme qui s’articule autour de sept axes prioritaires :

Pascale Gris qui poursuit sa campagne, même pendant les fêtes, avec la distribution de tracts dévoilant les grandes lignes de son programme, entre Noël et le Nouvel an. Pascal Gris qui précise, par ailleurs, qu’elle ne convoite pas la présidence de la Communauté de Communes Aunis Sud, mais a minima un poste de vice-présidente.