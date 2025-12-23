Double inauguration en grande pompe vendredi dernier de la Friche Poyaud et de la Porte Renaissance. La première concerne la fin cet automne des travaux de dépollution et de viabilisation du terrain de l’ancienne usine de fabrication de moteurs qui accueillera à terme un « lotissement vert » et un nouveau quartier connecté avec le centre-ville et le futur Pôle d’échange multimodal de la gare en cours d’aménagement. La seconde marque la fin cet été de la restauration du monument qui constitue l’une des dernières étapes du chantier de restauration et de valorisation des remparts du château. Ce dont se réjouit pleinement la maire sortante de la Ville Catherine Desprez, à quelques semaines de la fin de son mandat, notamment en ce qui concerne la Friche Poyaud :

Ce que confirme le préfet de la Charente-Maritime Brice Blondel, particulièrement fier de la réalisation des travaux :

Le site comporte 27 lots individuels en cours de vente et 2 îlots collectifs dont l’un comprendrait deux cellules commerciales en rez-de-chaussée. Le traitement paysager et l’intégration de liaisons douces complètent le projet.