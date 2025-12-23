Rochefort lance à partir d’aujourd’hui sa collecte de sapins de Noël. 14 parcs répartis dans toute la ville vont permettre aux habitants d’y déposer les arbres de Noël naturels, sans flocage et débarrassés de leurs décorations. L’objectif étant de leur donner une seconde vie. Les sapins seront ensuite récupérés par le service municipal des espaces verts qui assurera leur broyage et leur réutilisation pour l’entretien des jardins et des espaces publics, en paillage par exemple. La collecte est assurée jusqu’au 6 février.