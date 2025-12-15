C’est aujourd’hui que débute l’enquête publique concernant le projet d’implantation d’une usine à saumons, baptisé « Pure Salmon », au Verdon-sur-Mer. Elle va durer un mois. Les opposants, qui dénoncent un risque pour l’environnement et l’estuaire de la Gironde, restent mobilisés, et notamment l’association Pays Royannais Environnement qui participe au collectif « Usines de Saumons Non Merci ». Un rassemblement contre ce projet d’élevage industriel est prévu cet après-midi à 17h sur le parvis des Droits de l’Homme à Bordeaux.