La Confédération paysanne de Charente-Maritime réagit après l’opération coup de poing menée par des agriculteurs de la Coordination rurale 17. Pour rappel, dans la nuit de mercredi à jeudi, ces derniers ont pris pour cible plusieurs établissements de défense de l’environnement, ainsi que la permanence rochefortaise du député écologiste Benoît Biteau, en déposant devant leur porte des pneus, des bottes de paille et des cadavres d’animaux. Des actes de vandalisme et d’intimidation condamnés par la Confédération paysanne 17, qui prône un modèle agricole plus respectueux de l’environnement. Écoutez son porte-parole Noël Michot qui estime que la CR 17 se trompe de combat :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/conf-paysanne-cr-1.mp3 Noël Michot qui en appelle au respect, au calme et à l’unité pour une agriculture paysanne et solidaire :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/conf-paysanne-cr-2.mp3 La Confédération paysanne 17 demande aux pouvoirs publics d’agir pour améliorer le sort des agriculteurs, et que l’État prenne en compte leurs difficultés.

À noter par ailleurs que les élus écologistes de Nouvelle-Aquitaine ont également condamné fermement les actes de la Coordination rurale.