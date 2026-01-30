

Le Futuroscope va rouvrir ses portes dans un peu plus d’une semaine. Après une période de fermeture annuelle, le parc d’attractions picto-charentais va de nouveau accueillir ses visiteurs à partir du samedi 7 février, pour le coup d’envoi des vacances scolaires de la zone A dont fait partie l’Académie de Poitiers. Des visiteurs toujours plus nombreux. Ils étaient plus de 2,6 millions l’an dernier, ce qui porte le nombre de visiteurs à 66 millions depuis l’inauguration du parc en 1987. À l’aube du lancement de cette 39e saison, le Futuroscope, qui va fêter son 40e anniversaire en 2027, va faire le plein de nouveautés. Bilan et perspectives.

Le Futuroscope confirme sa forte dynamique. Le parc entame sa 39ᵉ saison, avec une fréquentation en hausse de 45 % en cinq ans, et une reconnaissance internationale renforcée. Le projet Vision 2025, lancé en 2018, avec un budget colossal de 300 millions d’euros, a atteint ses objectifs : le site s’étend désormais sur 95 hectares et s’impose comme un véritable resort touristique, avec deux parcs, le Futuroscope et l’Aquascope, et de nouvelles attractions fortement plébiscitées par les visiteurs telles que Objectif Mars, Chasseurs de tornades et dernièrement Mission Bermudes.

L’année 2025 marque un tournant avec la première année complète d’exploitation de l’Aquascope, parc aquatique de 25 hectares, qui a accueilli l’an dernier 572 000 visiteurs. Un projet soutenu par 50 millions d’euros d’investissements et créateur d’emplois.

La saison 2026, qui débutera le 7 février, sera marquée par quatre nouveautés majeures, dont La Serre des Mondes, parcours immersif autour du végétal, ou encore T-Rex, une attraction sous un dôme de 900m² pour une immersion au cœur de la préhistoire. Et l’ouverture en avril de Campus Numéria, un nouvel espace pensé comme une école du futur, et « Pulse, l’Odyssée électrique », un parcours ludique et interactif sur les énergies de demain.

Enfin, le Futuroscope poursuit ses engagements environnementaux, avec pour objectif le net zéro carbone, et prépare déjà ses 40 ans en 2027, célébrés par une série d’événements et de spectacles nocturnes d’envergure.