À La Rochelle, il y aura une heure d’éclairage public en plus à partir du 6 février. Ainsi en a décidé la Ville, suite aux demandes formulées par de nombreux habitants, lors de réunions publiques. Un réaménagement est donc prévu, avec une extinction des feux à minuit et non plus 23h en période hivernale, et 1h du matin au lieu de minuit l’été. Les horaires d’allumage ne changent pas : 6h l’hiver et 5h l’été. Ces dispositions ne concernent pas le cœur de ville, ni les axes structurants et les sites équipés de vidéosurveillance où l’éclairage fonctionne toute la nuit.