Suite aux manifestations des agriculteurs le 12 janvier dernier à La Rochelle, et à une rencontre organisée le lendemain à l’entreprise Léa Nature de Périgny, 2e opérateur bio en France, la Confédération paysanne de Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de Vendée tire la sonnette d’alarme. Dans un communiqué commun, les représentants du syndicat agricole dénoncent une politique d’achats qu’ils jugent contradictoire avec les engagements affichés de la filière bio, notamment en raison d’importations massives de matières premières issues de pays hors Union européenne, comme ils ont pu le constater lors des manifestations agricoles. Une situation qui, selon eux, fragilise les filières locales et met en péril la viabilité des fermes paysannes. On écoute Noël Michot, porte-parole de la Confédération paysanne de Charente-Maritime :

La Confédération paysanne réclame des contrats pluriannuels avec les coopératives locales, et une transparence accrue sur l'origine des produits. Dans l'attente d'une réponse qu'elle souhaite favorable, elle affirme rester mobilisée et disponible pour la poursuite du dialogue.