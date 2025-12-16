

Le coup d’envoi ce soir des festivités de Noël à La Tremblade, avec l’inauguration à 18h du marché des artisans et producteurs au Quai d’honneur sur le port. Jusqu’au 31 décembre, de nombreuses animations seront proposées.

La magie de Noël s’installe à La Tremblade du 17 au 31 décembre. Venez découvrir le Marché de Noël, organisé par le Comité de Jumelage et la mairie, sur le quai d’honneur du port, regroupant des chalets d’artisans et de commerçants où vous trouverez de nombreuses idées de cadeaux pour les fêtes. Produits régionaux, bijoux, cosmétiques, peintures, photos… Sans oublier le stand de crêpes et boissons chaudes pour une pause gourmande.

Dans le cadre des festivités de Noël, les traditionnels jeux en bois du Jardin de Crocus et Lili seront proposés les 21, 26 et 30 décembre, de 15h à 19h, pour passer un moment de partage en famille et entre amis. Un goûter sera offert aux enfants par la mairie ce dimanche.

Le mardi 23 décembre, dès 17h, ne manquez pas l’arrivée du Père Noël en bateau. Déambulation avec la « Batuk Noël » pour un moment festif, coloré et lumineux avec percussionnistes, cuivres et danseuses qui joueront les mélodies de Noël sur des rythmes brésiliens. Déambulation également avec un échassier et un jongleur, avant un feu d’artifice en soirée.

Samedi 27 décembre, à 10h30, les mascottes Disney paraderont en ville et sur le marché. Et dimanche 28 décembre, à 17h, concert « Le piano rouge fait son cinéma » avec les plus grandes musiques de films de Noël et de Disney par Frédéric La Verde.

Inauguration ce soir donc à 18h au port de La Tremblade.