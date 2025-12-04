

Le Festival international du Cirque de Périgny revient pour une 2e édition. Depuis samedi et jusqu’au 31 décembre, l’évènement est de retour avec un spectacle inédit pour célébrer les fêtes de fin d’année. Des artistes venus du monde entier vont se produire sous le chapiteau chauffé, avec des numéros spectaculaires. Christophe Challande, l’un des organisateurs, est particulièrement ravi de proposer cette 2e édition. Il est au micro d’Alain Jeanne :

Un spectacle à couper le souffle comme le souligne Judicaël Vattier, co-organisateur :

Après le comédien Martin Lamotte l’an dernier, c’est le chanteur rochelais et finaliste de l’émission The Voice 2025 Mickaël Gallo qui est le parrain cette année. Et il ne s’est pas fait prier pour accepter ce rôle :

À ses côtés, la grande illusionniste et ex-jurée de La France a un incroyable talent Sophie Edelstein sera la marraine du festival. Rendez-vous au parc Arc-en-Ciel de Périgny, près de La Rochelle. Une soirée spéciale est proposée pour le réveillon du 31 décembre avec cocktail dînatoire à 19h, spectacle à 22h et soirée dansante après les 12 coups de minuit. Les réservations se font sur cirqueperigny.fr