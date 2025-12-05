

C’est l’un des plus beaux marchés de Noël de la côte Atlantique. L’évènement « Un Noël à Royan » revient à partir d’aujourd’hui pour une 5e édition. 4 hectares d’animations, de féérie et de magie qui vont émerveiller petits et grands jusqu’au 4 janvier 2026, avec un village de producteurs et d’artisans, des spectacles musicaux, des feux d’artifice, des soirées tempête de neige et le passage du célèbre train du Père Noël.

Cette année encore, l’esprit de Noël s’installe à Royan. De la place Charles-de-Gaulle à l’esplanade Kerimel de Kerveno, un village animé de 4 hectares promet une multitude d’activités originales. On flâne entre les chalets du marché et dans les différents jardins thématiques, au son des chants de Noël. On retrouve son âme d’enfant sur la piste de luge, et on s’amuse sur les nombreuses attractions pour petits et grands, comme le labyrinthe enchanté ou la rencontre avec le Père Noël. Parmi les nouveautés, la Maison des lutins invite les enfants à laisser libre cours à leur créativité.

À la nuit tombée, place aux illuminations : la ville brille de mille feux autour de son majestueux sapin de plus de 15 mètres, le plus grand de tout l’arc atlantique !

Ne manquez pas les vendredis 12, 19 et 26 décembre et le 2 janvier à 19 h 30, les soirées tempête de neige, avec DJ et invités surprises. Et les samedis 6 et 20 décembre, et le 3 janvier, à 20 h, le ciel de Royan s’embrase avec « les Feux enchantés ». Des spectacles pyrotechniques musicaux devenus des rendez-vous incontournables en Charente-Maritime.

À noter que le concert d’ouverture de Timéo Béasse prévu ce soir à 19h est reporté au 29 décembre, en raison des conditions météos défavorables. En revanche, la cérémonie d’inauguration est maintenue.