Le chantier de construction d’une digue le long du fleuve Charente, entre Rochefort et Tonnay-Charente, touche à sa fin. La livraison est prévue en janvier 2026, après 15 mois de travaux. Une visite de terrain a eu lieu hier matin, en présence des élus locaux et de la sous-préfète Angélique Rocher-Bedjoujou. L’ouvrage de protection, qui s’étire sur 1,3 km, va permettre d’assurer la protection de 1 500 habitants, du port de commerce, de plus de 50 entreprises et 25 bâtiments publics et associatifs contre les submersions et les phénomènes de type Xynthia, du nom de la tempête qui avait causé d’importants dégâts en février 2010.

À ce jour, ce sont 25 systèmes d’endiguements qui ont été livrés par le Département de la Charente-Maritime, en charge des Programmes d’Actions de Prévention des Inondations depuis 2012. Le 26e est en cours d’achèvement, avec la création d’une digue de protection de 1,3 km en bordure du fleuve Charente, qui s’étend des remparts de Rochefort, à l’ouest, jusqu’au Pont-Rouge à Tonnay-Charente, à l’est, reliant les deux communes limitrophes. Ce chantier qui s’est tenu sur un site classé, a nécessité une attention particulière à l’architecture des lieux. Très prochainement, ce sont plus de 1 500 personnes qui seront protégées contre les submersions, équivalant à la tempête Xynthia + 20 cm. Coût des travaux : plus de 3,2 millions d’euros HT, financés à hauteur de 40% par l’État, et le reste à parts égales par la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, la Région Nouvelle-Aquitaine, et le Département de la Charente Maritime. La CARO a délégué la maîtrise d’ouvrage de ce chantier au Département de la Charente-Maritime, mais en sera le futur gestionnaire. Le chantier, qui s’achève désormais après 15 mois de travaux, doit être livré en janvier 2026.

L’avenue de la Libération à Rochefort a pu rouvrir hier, après plusieurs mois de fermeture pour les besoins des travaux.