Faible mobilisation hier matin contre l’austérité budgétaire, le Projet de loi de finances 2026 et pour les salaires. À peine 200 personnes ont répondu à l’appel des trois syndicats CGT, FSU et Solidaires, dans le cadre d’un mouvement national. Dans le détail, ils n’étaient que 80 manifestants à La Rochelle, une soixantaine à Saintes et guère plus à Rochefort. Mais pas de quoi entamer le moral des militants, à l’image de Julien Danton, secrétaire départemental de la CGT Éduc’action 17, qui était présent à Rochefort :

Prochaine action, le 16 décembre avec un mouvement en faveur des AED, les assistants d’éducation, mais aussi des AESH pour la reconnaissance d’un vrai statut, comme le souhaite ardemment Sylvie Laulan, secrétaire départementale du SNES 17, syndicat enseignant du second degré en Charente-Maritime :

De son côté, le syndicat SUD santé sociaux 17 appelait à un rassemblement devant le centre des impôts de La Rochelle pour réclamer plus de justice fiscale et sociale en faveur des services publics et de la Sécurité sociale.