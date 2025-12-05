Classement sans suite pour l’affaire des violences commises par des gendarmes, lors des violents affrontements contre des anti-bassines à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, le 25 mars 2023. Quatre victimes, qui avaient été grièvement blessées, avaient porté plainte. Mais le parquet de Rennes a annoncé hier avoir classé l’affaire, expliquant que les éléments recueillis n’ont pas permis d’engager des poursuites. En revanche, il a décidé de poursuivre les investigations relatives aux tirs tendus de grenades effectués ce jour-là par des gendarmes. Des tirs qualifiés de non-conformes. Une information judiciaire doit être ouverte. L’avocate des quatre manifestants blessés, Me Chloé Chalot, indique que ses clients vont déposer plainte avec constitution de partie civile. Ce qui aura pour effet de déclencher automatiquement la désignation d’un juge d’instruction. Ils ont reçu le soutien du collectif Bassines Non Merci qui se bat contre l’implantation de réserves de substitution agricoles.