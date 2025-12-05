

Le coup d’envoi aujourd’hui du Téléthon 2025. L’évènement caritatif au profit de l’Association Française contre les Myopathies revient ce week-end pour une nouvelle édition. Une édition qui a pour marraine cette année la chanteuse Santa. Près de 30h de mobilisation seront proposées sur les chaînes de France Télévisions. 280 000 bénévoles seront mobilisés partout en France, autour de 22 000 animations dont près de 300 en Charente-Maritime, parmi lesquelles des repas, des concerts et des tournois sportifs. De nombreuses manifestations ont déjà eu lieu dans le département, comme le rappelle Catherine Queille, coordinatrice de l’AFM Téléthon Charente-Maritime :

Pour rappel, vous pouvez également faire des dons par téléphone au 3637 et sur telethon.fr