L’appel à la grève et à une nouvelle journée de mobilisation nationale ce mardi en France. Plus de 120 manifestations sont prévues aujourd’hui dans tout le pays, dont trois en Charente-Maritime : à 10h30 place de l’Hôtel-de-Ville à La Rochelle, devant le palais de justice de Saintes et devant la statue de Pierre-Loti à Rochefort. Une intersyndicale, composée de la CGT, FSU et Solidaires, se mobilise pour dénoncer le Projet de loi de finances 2026, mais aussi pour réclamer plus de justice fiscale et sociale. Plusieurs secteurs sont impactés comme les transports et l’éducation nationale, mais aussi la santé et le médico-social. À Rochefort, les accueils périscolaires et de la cantine sont perturbés. Mais un service minimum est assuré.