Cent pour un toit Pays rochefortais se mobilise en cette période de fêtes. À un peu plus de trois semaines de Noël, l’association d’aide aux demandeurs d’asile se mobilise et propose depuis vendredi à Rochefort une exposition-vente solidaire d’œuvres d’artistes locaux. Les recettes issues de cette opération de charité vont permettre de financer l’hébergement de familles étrangères en fin de droit. On écoute Anne Segouat, membre de l’association :

L'occasion de trouver une idée de cadeau pour Noël et de faire une bonne action. L'exposition-vente a lieu jusqu'à jeudi à la galerie Aurore, au Palais des congrès de Rochefort. Ouverture des portes de 10h à 19h.