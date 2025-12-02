

L’ouverture la semaine prochaine de la Micro-Folie à Marennes-Hiers-Brouage. Comme à Surgères ou Saint-Jean-d’Angély, la Ville a décidé de se doter d’un musée numérique. L’équipement, accessible à tous dès le 12 décembre à 14h, va permettre aux visiteurs de découvrir en très haute définition des reproductions d’œuvres des plus grandes collections françaises et internationales. Des animations en réalité virtuelle seront également proposées pour des immersions culturelles, artistiques et historiques.

Ce projet s’inscrit dans une volonté municipale forte de démocratiser l’accès à la culture, de favoriser la découverte artistique sous toutes ses formes et de proposer un lieu innovant au service de l’éducation, de la création et du lien social. La Micro-Folie repose sur un musée numérique diffusant des reproductions en très haute définition d’œuvres issues de grandes institutions culturelles françaises et internationales comme le Louvre, le Centre Pompidou, le Musée d’Orsay, le Château de Versailles ou encore l’Opéra de Paris. Installé dans un local jouxtant la Médiathèque, ce nouvel espace de 80 m² mettra également à disposition des tablettes et ressources pédagogiques pour une consultation individuelle, deux casques de réalité virtuelle, un grand écran pour les visites de groupes, et un poste de médiation pour accompagner le public. Cet équipement permettra d’accueillir des visites libres ou guidées, des ateliers pédagogiques et des animations. Ce nouveau lieu sera animé par un médiateur culturel qui accompagnera la prise en main des outils et développera des projets avec les écoles, les centres de loisirs et les associations. Pour son lancement, la Micro-Folie de Marennes proposera une soirée exceptionnelle ce vendredi 12 décembre, à 20h, avec la diffusion en direct d’un ballet artistique, des animations en réalité virtuelle avec une immersion au Musée Napoléonien de l’île d’Aix et un tête-à-tête avec La Joconde.

Installé dans un local jouxtant la médiathèque, la Micro-Folie de Marennes sera ouverte le mercredi de 10h à 12h, et de 14h à 18h, le vendredi de 14h à 18h, et le samedi de 10h à 12h et de 13h à 17h.