Rencontre avec Élouan Nogues, un jeune sportif de haut niveau qui vit à Tonnay-Charente et suit ses études à Angoulême. À seulement 17 ans, il vient de terminer une saison exceptionnelle en canoë-kayak, discipline qu’il pratique depuis son plus jeune âge. Sacré champion du monde junior de sprint cet été en Slovénie, il a également raflé deux médailles d’or cet automne aux Championnats de France qui se déroulaient dans la Loire. La saison qui reprend en janvier s’annonce intense pour le jeune athlète, licencié au club nautique de Rochefort, qui passe le bac en juin. Plusieurs titres en ligne de mire en effet cette année, pour celui qui rêve d’une qualification aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Élouan Nogues :

Élouan Nogues qui est toujours en quête de nouveaux sponsors afin d’accompagner financièrement sa saison. Il lance un appel au mécénat. Vous retrouvez l’intégralité de cette interview en podcast sur notre site internet.

Interview réalisée le 22 novembre dernier.