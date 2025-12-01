Après un appel d’urgence au mécénat, l’Hermione cherche désormais un repreneur. L’association, propriétaire de la réplique de la frégate de La Fayette, actuellement en cale sèche à Bayonne pour des travaux de réparation, a été placée en redressement judiciaire en septembre dernier par le tribunal de La Rochelle. Il faut encore trouver 5 millions d’euros pour terminer le chantier qui coûte le double. L’association a jusqu’au 18 mars 2026 pour redresser la barre, avant sa liquidation. Elle cherche de nouveaux investisseurs, mais aussi des repreneurs.