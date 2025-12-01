Le Stade rochelais s’est lourdement incliné hier soir à Pau. En infériorité numérique tout au long de la rencontre, suite à un carton rouge contre l’ouvreur Antoine Hastoy, après seulement 34 secondes de jeu pour une action dangereuse, les Jaune et noir n’ont pas réussi à s’imposer chez les Palois qui ont remporté la victoire 53 à 33, à l’issue de cette 11e journée de Top 14. 3e défaite consécutive pour les Maritimes qui chutent à la 10e place. Prochain match de Top 14 le 20 décembre avec la réception de Bayonne 5e. Place désormais à la Coupe d’Europe avec la réception samedi prochain des Anglais de Leicester en ouverture de la Champions cup.