C’est aujourd’hui qu’a lieu la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. À cette occasion, le Collectif féministe saintais appelle à une manifestation symbolique. Elle aura lieu samedi prochain à Saintes. L’objectif étant de dénoncer le nombre de féminicides en France et le manque de moyens alloués à cette cause. On écoute Marie Cordeau du Collectif féministe saintais :

Rendez-vous est donné sur le parvis du palais de justice à 10h30.

Et puis la Ville de La Rochelle s’engage également. À partir de ce soir 18h et jusqu’au 10 décembre, la mairie s’associe à la campagne « Oranger le monde », en illuminant en orange les tours à l’entrée du Vieux Port et l’Hôtel-de-Ville, avec le soutien du club Soroptimist de La Rochelle. Depuis 2014, la couleur orange est en effet celle associée à la campagne de lutte contre les violences faites aux femmes.