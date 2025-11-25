Mouvement de protestation à l’hôpital local de Marennes. Le syndicat CGT appelle à la mobilisation ce mardi pour dénoncer les conditions de travail et de prise en charge des patients. Les personnels se disent gravement impactés par le plan de performance mis en place par la direction et par la suppression de 17 postes. Une action est prévue dans la matinée devant le centre hospitalier, avant une manifestation cet après-midi en centre-ville, qui partira à 14h30 de la mairie direction la permanence du sénateur Mickaël Vallet.