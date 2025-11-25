La mobilisation aujourd’hui des personnels du centre hospitalier et de l’Ehpad de Marennes. Ils se sont rassemblés ce matin devant l’établissement, à l’appel de la CGT. Le syndicat dénonce le manque d’effectifs qui impacte les conditions de travail et de prise en charge des patients. Écoutez Rodolphe Martin, délégué syndical et représentant du personnel :

Mais la direction semble faire la sourde oreille face aux alertes de la CGT. Lolita et William sont tous deux aides-soignants à l’hôpital de Marennes. Clairement, ils sont à bout et n’en peuvent plus de cette situation :

De quoi provoquer la colère des proches des pensionnaires, comme Catherine Boutineau, présidente d’Eurêka Marennes, l’association des familles de résidents de l’Ehpad :

Une manifestation a eu lieu cet après-midi en centre-ville, entre la mairie et la permanence du sénateur Mickaël Vallet, en présence de la maire Claude Balloteau et d’élus du conseil municipal.