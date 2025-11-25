Le coup d’envoi hier à Rochefort d’une campagne de prévention à destination des usagers du vélo. La police municipale sera présente cette semaine à l’entrée des quatre collèges de la ville pour veiller au respect de l’éclairage des deux-roues, surtout en période hivernale. Des contrôles seront effectués. Hier, un jeune cycliste du collège La Fayette n’était pas suffisamment équipé. Ses parents vont recevoir un rappel de mise en conformité. L’attention est également portée sur les utilisateurs de trottinettes électriques qui doivent être âgés au minimum de 14 ans. Il leur est rappelé que circuler à deux, ou sur un trottoir, ou encore à plus de 25 km/h, est passible d’une amende.