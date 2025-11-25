Les travaux de protection du littoral se poursuivent en pays royannais. Alors qu’un nouvel outil de suivi du trait de côte a été inauguré vendredi dernier à La Tremblade, le CoastSnap, le président de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique Vincent Barraud fait le point sur les chantiers qui vont être prochainement lancés. Un programme d’actions à long terme à hauteur de 100 millions d’euros d’investissement est engagé. Et il est indispensable face au problème notamment d’érosion, comme le souligne Vincent Barraud :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/cara-digue.mp3