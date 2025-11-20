L’ouverture demain après-midi du contournement nord de Cozes. Après pratiquement deux ans de travaux, et 8,5 millions d’euros d’investissement, la circulation va pouvoir démarrer dès 14h sur cet axe particulièrement attendu. Mené par le Département de la Charente-Maritime, et déclaré d’utilité publique le 12 février 2019, le projet concernait l’aménagement d’une route de 3,2 km entre la RD 730 (route de Royan) et la RD 114 (route de Saintes), reprenant en grande partie le tracé de voies et chemins existants, sur les communes de Cozes et Grézac.