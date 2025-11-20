Quand la magie de Noël s’invite au Comptoir local de Surgères et Marans. Du 22 novembre au 8 janvier, les deux boutiques de l’Office de tourisme Aunis Marais poitevin revêtent leurs habits de lumière pour partager la féérie des fêtes de fin d’année. Des créations artisanales, des ateliers et des animations seront proposées aux visiteurs dès samedi, avec notamment l’ouverture de la boutique de Noël. L’occasion de trouver une multitude d’idées de cadeaux porteurs de sens, responsables et issus du savoir-faire artisanal et local, à travers une sélection d’artisans, créateurs et producteurs. La directrice Julie Touya s’en réjouit d’avance :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/boutique-noel.mp3 Une belle occasion de soutenir l’artisanat local. Le Comptoir local proposera également un atelier pour enfants autour de la vannerie, afin de créer des petits sapins décoratifs à suspendre dans le grand sapin. Rendez-vous le samedi 29 novembre, de 10h à midi, à Surgères. Plus d’infos sur aunis-maraispoitevin.com.