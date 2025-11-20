La lutte contre les violences faites aux femmes s’intensifie en Charente-Maritime. À l’occasion de la journée internationale mardi prochain, des actions consacrées à cette cause sont menées cette semaine et la semaine prochaine dans le département, avec le soutien de la préfecture de La Rochelle. La première a eu lieu hier à Ferrières-d’Aunis avec l’organisation d’une conférence sur les enfants victimes de violences intrafamiliales.

Début 2024, le préfet de la Charente-Maritime Brice Blondel réaffirmait sa volonté d’intensifier les actions et les dispositifs visant à prévenir et à lutter contre les violences intrafamiliales dans le département, et notamment les violences faites aux femmes. Et ce sera « tolérance zéro ! », prévient-il. Lancé en février dernier, le Plan de Restauration de la Sécurité du Quotidien comporte des axes de renforcement et des mesures visant à muscler le combat et prévenir les violences sexistes et sexuelles dans le milieu du sport et de la culture. C’est Marie-Pierre Lamour, sous-préfète de Saint-Jean-d’Angély, qui est en charge de déployer cette importante politique en mobilisant, sensibilisant et coordonnant tous les acteurs publics, privés et associatifs afin de faire reculer ce fléau. Tout au long de l’année, et particulièrement en ce mois de novembre, elle parcourt le département, et sera présente aux côtés des structures locales qui organisent un ciné-débat avec des lycéens ce lundi à Saint-Jean-d’Angély en présence également du préfet, puis un forum contre les violences faites aux femmes mardi au cinéma de Royan, la projection du film « Le silence de la douleur » mardi également à la salle Saintonge à Saintes, et enfin un ciné-débat jeudi au Palace de Surgères, avec le film « Les chatouilles » d’Andréa Bescond et Éric Métayer, en présence de la Maison de protection des familles, d’une intervenante sociale en gendarmerie, d’une psychologue, de l’association Altéa cabestan et du CIDFF de La Rochelle.