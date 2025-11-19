Un bureau « Stop harcèlement » ouvre au collège Joliot-Curie de Tonnay-Charente. Il a été inauguré hier, à l’occasion de la journée de sensibilisation à la lutte contre le harcèlement scolaire. Tous les élèves étaient invités à porter un vêtement bleu pour marquer leur engagement contre ce fléau qui gangrène de nombreux établissements. Ce bureau « Stop harcèlement » permettra aux élèves qui se sentent victimes ou qui pensent être témoins de cas de harcèlement de venir en parler à des adultes référents. Des collégiens ambassadeurs ont également été formés pour informer leurs camarades.