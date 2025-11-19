L’inauguration hier matin à Rochefort du nouvel institut de formation d’auxiliaires de puériculture. Une structure qui a ouvert fin août, à la demande de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan et de la Ville, dans le cadre du développement de l’offre de formation sur le territoire, dans les domaines de la santé et du social. C’est Croix-Rouge Compétence, la filière formation de la Croix-Rouge, qui est en charge du fonctionnement de cet institut, accueillant une vingtaine d’apprenantes depuis la rentrée, comme l’explique Éric Davaille, directeur régional Croix rouge compétence Nouvelle-Aquitaine :

Financé par la Région Nouvelle-Aquitaine, cet institut répond à un réel besoin de formation sur le territoire, comme le souligne le maire de Rochefort Hervé Blanché :

Un autre projet est à l’étude avec l’ouverture à l’horizon 2027 d’une formation de manipulateurs radios, comme celle qui a ouvert en septembre dernier à Angoulême, en Charente. Une formation qui manque cruellement localement, et qui viendrait répondre à un besoin de professionnels qualifiés dans un territoire sous-doté.