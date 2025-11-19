

Connaissez-vous les Cafés mortels ? Il s’agit d’espaces de parole, très confidentiels, regroupant une dizaine de personnes qui vont échanger le temps d’une soirée sur le thème de la mort. L’objectif est de parler librement d’un sujet encore trop tabou. Lancés en Suisse en 2004, les Cafés mortels se répandent aujourd’hui partout en France. Les premiers en Aunis Sud et en Vals de Saintonge ont vu le jour l’an dernier, à l’initiative de l’association Les Ateliers de brindille et de sa fondatrice Michèle Marchand-Foucher. C’est dans ce cadre que cette thérapeute à la retraite intervient pour accompagner les personnes confrontées au deuil. On l’écoute :

Les prochains Cafés mortels ont lieu ce soir, à 18h, au 4 route de Loulay à La Jarrie-Audouin, et le 5 décembre, à 16h30, au 8 avenue de la Libération à Surgères.