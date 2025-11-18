La programmation de la grande scène Jean-Louis Foulquier des prochaines Francofolies de La Rochelle dévoilée ce matin. On savait déjà que Gims ouvrira le bal le 10 juillet prochain. Il sera rejoint par Zaz, Youssou N’Dour et Luiza. Le lendemain, il faudra compter sur la présence de Niska, Jok’air, L2B et La Mano 1.9. Le 12 juillet, Orelsan partagera la scène avec Gaël Faye, Skip the use et Miki. Le 13 juillet, la scène sera 100% féminine avec Aya Nakamura, Louane, Héléna et Marguerite. Et enfin, en clôture, le jour de la Fête nationale, se produiront Mika, Gaëtan Roussel, Feu ! Chatterton, et Sam sauvage. La billetterie ouvre ce mardi.